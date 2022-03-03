小晶片（Chiplet）技術發展趨勢興起，包括英特爾、台積電(2330)、微軟、高通、日月光投控(3711)、Google Cloud等10家企業，今日宣布成立UCIe產業聯盟，將建立晶片到晶片的互連標準，以促進開放式的小晶片生態系，並鼓勵有興趣的公司或機構加入。

此產業聯盟的發起企業包括重要雲端服務供應商、晶圓代工廠、系統OEM、矽晶IP供應商和IC設計業者，包括日月光投控、超微（AMD）、Arm、Google Cloud、英特爾（Intel）、Meta、微軟（Microsoft）、高通（Qualcomm）、三星（Samsung）和台積電。

UCIe代表一個多樣化的市場生態系，將滿足客戶對於更加客製化的封裝層級整合需求，從一個可互通、多廠商的生態系，連結同級最佳晶片到晶片互連和協定，盼藉此建立小晶片生態系和未來幾代的小晶片技術。

發起企業已正式批准開放式業界標準的UCIe 1.0規範，提供完整的標準化晶片到晶片互連，包含物理層、協定堆疊、軟體模型和符合測試，讓終端使用者打造系統單晶片（SoC）時，自由搭配來自多個廠商生態系的小晶片零件，其中亦包括客製化SoC。

此產業聯盟目前正處於整合成開放標準組織的最後階段，預計今年稍晚整合成新UCIe產業組織後，成員企業將開始著手下一世代的UCIe技術，包括定義小晶片外型規格、管理、強化後的安全性和其它必要協定。