全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

全台大停電，新竹縣消防局目前接獲回報停電區域包括，橫山鄉、芎林鄉、新豐鄉、寶山鄉、新埔鎮、竹北市等地，此外消防局也接獲4件停電相關案件，皆為電梯受困案件，分別為關西鎮1件、寶山鄉1件及竹北市2件，已協助脫困3人，尚有1件處理中。

停電也影響道路交通號誌運作，目前新竹縣警方也派員前往燈號失效之路口指引車流，避免因停電引發道路交通事故。