全台大停電 竹縣消防局接獲4起電梯受困案 10:202022/03/03 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台大停電，新竹縣目前接獲4件電梯受困案件，已有3人脫困。（新竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光 訂閱影音： 中時新聞網 全台大停電，新竹縣消防局目前接獲回報停電區域包括，橫山鄉、芎林鄉、新豐鄉、寶山鄉、新埔鎮、竹北市等地，此外消防局也接獲4件停電相關案件，皆為電梯受困案件，分別為關西鎮1件、寶山鄉1件及竹北市2件，已協助脫困3人，尚有1件處理中。 停電也影響道路交通號誌運作，目前新竹縣警方也派員前往燈號失效之路口指引車流，避免因停電引發道路交通事故。 全台大停電 彰化縣逾11萬戶停電 1件電梯受困救援中 全台大停電 南投7萬戶停電 1人電梯受困已獲救 #停電 #全台大停電 #電梯受困 #接獲 #寶山鄉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電 高市府一級開設成立停電災害應變中心 10:382022/03/03 生活 全台大停電 中市大里區驚傳電箱爆炸 10:102022/03/03 生活 全台大停電 台東傳2人受困電梯 09:592022/03/03 社會 全台大停電 台北市37件電梯受困案 10:132022/03/03 社會 全台大停電 中市5件電梯受困 10:462022/03/03 社會 全台大停電 宜蘭縣3.7萬戶停電 10:212022/03/03 生活 嘉義7萬戶受全台大停電影響 嘉義市已恢復供電 10:302022/03/03 生活 台電低頻卸載全台大停電 桃園逾19萬戶停電 10:062022/03/03 生活 全台大停電 台積電受影響 最新回應曝光 10:412022/03/03 財經 全台大停電！高雄民眾受困電梯 網崩潰「重演815夢魘」 09:352022/03/03 社會 全台大停電 中市10區41萬5千戶停電 10:312022/03/03 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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