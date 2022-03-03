台北市傳出電梯受困案，消防局即刻救援。（黃婉婷攝）

全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

全台出現大規模停電，內政部中央災害應變中心因應台電無預警停電造成全台多處停電及相關災情，已開設應變指揮中心，蒐整全台各處災情。根據消防署統計，截至上午11時20分，全台共發生243件電梯受困事件，各縣市消防局已協助脫困219件、救出248人，尚有24件處理中。

而停電來得又快又急，不少里內的群組通知不斷，臉書上的地方社團更是哀鴻遍野，網友紛紛回報「我家也停電了」，許多電梯住宅也傳出多起受困事件，讓各地里長忙得焦頭爛額，還有民眾表示上班時經過超商時，竟然因為停電而無法結帳，只好轉頭走人。

3日全台大範圍跳電，消防署截至上午11時20分為止，全國各縣市電梯受困案件統計如下：臺北市49件、新北市68件、桃園市14件、臺中市6件、臺南市24件、高雄市53件、基隆市3件、新竹市2件、嘉義市1件、新竹縣4件、苗栗縣1件、彰化縣1件、南投縣1件、雲林縣2件、嘉義縣1件、屏東縣11件以及臺東縣1件。消防隊仍積極協助受困民眾脫困。

桃園市因停電影響電梯共14部，消防局協助19人脫困。（翻攝照片）

全台大停電，新竹縣目前接獲4件電梯受困案件，已有3人脫困。（新竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真）