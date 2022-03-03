303大停電 雲林以南大電廠全停擺 逾1／3機組都停 10:272022/03/03 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台再發生大停電事故。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據台電網頁顯示，受到電網保護系統啟動，南部多個電廠跳機，包含核三2部機組、興達燃煤機組1到4號機及燃氣1到5號機，南部電廠1到4號機、大林電廠燃煤新1及新2、燃氣5號及6號機，民營的麥寮電廠3部機組、嘉惠電廠、豐德等電廠全數跳機，合計跳機的總裝置容量超過1246萬瓩，相當於全台三分之一都停擺。 台電說明，3日上午9時左右，因南部電力系統電網故障，導致南部區域目前停電，北部、中部區域因低頻電驛動作亦發生停電。台電公司現刻正緊急搶修中。 全台大停電 台南鹽水區公所緊急聯絡轄內使用維生器材用戶 全台大停電 桃園9區逾19萬戶受影響 #全台 #電廠 #號機 #停擺 #跳機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電 高雄輕軌停駛、道路交通號誌停擺 10:052022/03/03 生活 台電低頻卸載全台大停電 桃園逾19萬戶停電 10:062022/03/03 生活 全台大停電 侯友宜：政府有責任講清楚電力發展路徑 10:242022/03/03 政治 全台大停電 中市10區41萬5千戶停電 10:312022/03/03 生活 全台大停電 新竹區11所變電所受影響 10萬餘戶停電 10:492022/03/03 生活 全台大停電「北市驚傳13起電梯受困」居民哀鴻遍野 09:562022/03/03 社會 嘉義7萬戶受全台大停電影響 嘉義市已恢復供電 10:302022/03/03 生活 全台大停電 台東傳2人受困電梯 09:592022/03/03 社會 台電宣布：中北部中午前可正常供電、南部中午陸續恢復 10:402022/03/03 生活 全台大停電 興達發電廠澄清：沒有爆炸！ 10:042022/03/03 生活 直擊北市富邦大樓火警 濃煙猛竄民眾困頂樓求援 10:382022/03/03 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。