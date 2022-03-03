根據台電網頁顯示，受到電網保護系統啟動，南部多個電廠跳機，包含核三2部機組、興達燃煤機組1到4號機及燃氣1到5號機，南部電廠1到4號機、大林電廠燃煤新1及新2、燃氣5號及6號機，民營的麥寮電廠3部機組、嘉惠電廠、豐德等電廠全數跳機，合計跳機的總裝置容量超過1246萬瓩，相當於全台三分之一都停擺。

台電說明，3日上午9時左右，因南部電力系統電網故障，導致南部區域目前停電，北部、中部區域因低頻電驛動作亦發生停電。台電公司現刻正緊急搶修中。