彰化縣停電地區。（台電提供／吳敏菁彰化傳真）

全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

彰化縣上午突然發生停電狀況，彰化縣和美鎮、伸港鄉、鹿港、鹿港鎮、社頭鄉、埔鹽鄉、花壇鄉、福興鄉、田中鎮、二水鄉、芳苑鄉等地區部分停電，目前因低頻卸載，停電11萬8181戶，停電原因目前調查中。

停電也造成埤頭鄉明道大學因電梯停擺，搭乘人員受中，彰化縣消防人員搶救中。