全台大停電 彰化縣逾11萬戶停電 1件電梯受困救援中 10:272022/03/03 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化縣11萬多戶停電。（資料照片／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化縣停電地區。（台電提供／吳敏菁彰化傳真） 全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光 訂閱影音： 中時新聞網 彰化縣上午突然發生停電狀況，彰化縣和美鎮、伸港鄉、鹿港、鹿港鎮、社頭鄉、埔鹽鄉、花壇鄉、福興鄉、田中鎮、二水鄉、芳苑鄉等地區部分停電，目前因低頻卸載，停電11萬8181戶，停電原因目前調查中。 停電也造成埤頭鄉明道大學因電梯停擺，搭乘人員受中，彰化縣消防人員搶救中。 全台大停電 南投7萬戶停電 1人電梯受困已獲救 全台大停電 高市府一級開設成立停電災害應變中心 # 全台大停電 #停電 #彰化縣 #11萬 #81 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電 中市大里區驚傳電箱爆炸 10:102022/03/03 生活 嘉義7萬戶受全台大停電影響 嘉義市已恢復供電 10:302022/03/03 生活 全台大停電 竹縣消防局接獲4起電梯受困案 10:202022/03/03 社會 全台大停電 新竹區11所變電所受影響 10萬餘戶停電 10:492022/03/03 生活 北市6.3萬戶停電！災變中心二級開設 10:452022/03/03 生活 全台大停電 宜蘭縣3.7萬戶停電 10:212022/03/03 生活 台電低頻卸載全台大停電 桃園逾19萬戶停電 10:062022/03/03 生活 全台大停電衝擊六輕製程 麥寮六輕：若產生火光是安全程序 10:442022/03/03 財經 全台大停電「博愛特區正常供電」民眾戲稱：兩個世界 10:172022/03/03 政治 全台大停電 台北市37件電梯受困案 10:132022/03/03 社會 全台大停電 中市5件電梯受困 10:462022/03/03 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。