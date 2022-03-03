全台大停電，新北市長侯友宜表示，政府不但要有責任保證不要缺電，也要穩定供應電源，全民都非常擔心不斷停電、供電不足會造成經濟與更大災害，政府要把電力發展路徑圖、電價等講清楚，民眾有知的權利，否則一下停電、一下缺電，大家都很擔憂，請政府拿出決心與魄力。
侯友宜說，新北市停電區域集中在板橋、中和、三重、樹林、三峽、新莊、汐止等地，造成電梯受困61件，交通號誌32％受影響，新北在第一時間快速成立應變指揮中心，調派所有各區人員採取預防性作為，交警也全數總出動，救護車與救災機器也出動，希望降低災害情形。
全台大停電，新北市長侯友宜表示，政府不但要有責任保證不要缺電，也要穩定供應電源，全民都非常擔心不斷停電、供電不足會造成經濟與更大災害，政府要把電力發展路徑圖、電價等講清楚，民眾有知的權利，否則一下停電、一下缺電，大家都很擔憂，請政府拿出決心與魄力。
侯友宜說，新北市停電區域集中在板橋、中和、三重、樹林、三峽、新莊、汐止等地，造成電梯受困61件，交通號誌32％受影響，新北在第一時間快速成立應變指揮中心，調派所有各區人員採取預防性作為，交警也全數總出動，救護車與救災機器也出動，希望降低災害情形。
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