全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

今天上午9時許全台各地陸續傳出停電消息，台電嘉義區指出，9點16分時，50條饋線低頻卸載，共7萬46戶停電，9點34分時復電5萬8077戶，其餘正在陸續恢復供電中。

嘉義停電區域為嘉義市、太保、朴子 、番路、竹崎、阿里山、布袋等鄉鎮，目前嘉義市已全面恢復供電，嘉縣仍有1萬餘戶尚未復電。

嘉義縣消防局上午也接獲一起電梯受困案件，人車到場時現場恢復正常供電，該名女子自行脫困，未有人傷亡。