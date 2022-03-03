嘉義7萬戶受全台大停電影響 嘉義市已恢復供電 10:302022/03/03 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天上午9時許全台各地陸續傳出停電消息，台電嘉義區指出，9點16分時，50條饋線低頻卸載，共7萬46戶停電，9點34分時復電5萬8077戶，其餘正在陸續恢復供電中。（資料照，中央社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光 訂閱影音： 中時新聞網 今天上午9時許全台各地陸續傳出停電消息，台電嘉義區指出，9點16分時，50條饋線低頻卸載，共7萬46戶停電，9點34分時復電5萬8077戶，其餘正在陸續恢復供電中。 嘉義停電區域為嘉義市、太保、朴子 、番路、竹崎、阿里山、布袋等鄉鎮，目前嘉義市已全面恢復供電，嘉縣仍有1萬餘戶尚未復電。 嘉義縣消防局上午也接獲一起電梯受困案件，人車到場時現場恢復正常供電，該名女子自行脫困，未有人傷亡。 全台大停電 高市府一級開設成立停電災害應變中心 全台大停電 新竹區11所變電所受影響 10萬餘戶停電 #恢復供電 #全台大停電 #嘉義 #陸續 #嘉義市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台電低頻卸載全台大停電 桃園逾19萬戶停電 10:062022/03/03 生活 全台大停電 中市大里區驚傳電箱爆炸 10:102022/03/03 生活 全台大停電行政院道歉 蘇貞昌指示經濟部儘速釐清肇因 11:292022/03/03 政治 全台大停電 竹縣消防局接獲4起電梯受困案 10:202022/03/03 社會 屏東部分鄉鎮陸續復電 核三廠：安全停機中 10:192022/03/03 生活 全台大停電「博愛特區正常供電」民眾戲稱：兩個世界 10:172022/03/03 政治 全台大停電 南科園區壓降一度跳電 11:002022/03/03 財經 全台大停電 消防署統計電梯受困案多 11:062022/03/03 社會 全台大停電 宜蘭縣全數復電 11:232022/03/03 生活 全台大停電 總統府道歉 10:242022/03/03 政治 全台大停電衝擊六輕製程 麥寮六輕：若產生火光是安全程序 10:442022/03/03 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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