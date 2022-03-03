全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

全台又大停電了，各地紛紛傳出停電災情，有地區交通號誌失去功能，最慘的是受困電梯，不少網友在粉專哀號；淡江大學經濟系教授廖惠珠表示，政府急著廢核、企業用電不減反增，綠能又跟不上電力增加的速度，強調「這是台灣能源轉型要付出的代價」，全台大停電的情況今年恐怕會不斷上演，看來民眾要有心理準備了。

廖惠珠進一步指出，政府在反核團體的壓力下，又面臨氣候變遷等議題，急著降低核能發電、化學能源的比例，太陽能、風力發電雖然源源不絕，但最大問題是「不穩定」，更直白的說，「是不可靠的電力」，以今天早上陰天為例，太陽照射不足，或者忽然飄來一片雲遮住太陽光，太陽能發電量就會大打折扣。

因此，廖惠珠認為，政府發展綠能立意良好，但仍需要一段時間來做調整，若能將核能電廠使用時間延長，讓台電有多一點時間做足準備，有大企業節能、蓄電、調配等工作配合，台灣大停電的狀況，不至於像現在會如此頻繁發生。