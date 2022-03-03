全台大停電 中市10區41萬5千戶停電 10:312022/03/03 中時 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光 訂閱影音： 中時新聞網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台大停電，台電台中區表示，中市10區41萬5千戶停電。（資料照片） 全台今天上午9時許發生大停電，台電台中區表示，中市停電區域有清水、大肚、大甲、豐原、烏日、龍井、北屯、南屯、大里及太平等10區，初步統計停電饋線共170條，停電戶數約41萬5千戶。 303全台大停電 500萬戶停電、陸續復電 台電低頻卸載全台大停電 桃園逾19萬戶停電 #全台大停電 #停電 #災情 #中市 #10 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電「北市驚傳13起電梯受困」居民哀鴻遍野 09:562022/03/03 社會 全台大停電 新竹區11所變電所受影響 10萬餘戶停電 10:492022/03/03 生活 全台大停電 侯友宜：政府有責任講清楚電力發展路徑 10:242022/03/03 政治 基隆6.1萬戶大停電「僅中正區倖免」共計3人受困電梯 10:152022/03/03 社會 北市6.3萬戶停電！災變中心二級開設 10:452022/03/03 生活 不斷更新》全台大停電 全台災情統計看這裡 10:202022/03/03 社會 全台大停電 南投7萬戶停電 1人電梯受困已獲救 10:152022/03/03 社會 全台大停電 台東傳2人受困電梯 09:592022/03/03 社會 嘉義7萬戶受全台大停電影響 嘉義市已恢復供電 10:302022/03/03 生活 全台大停電衝擊六輕製程 麥寮六輕：若產生火光是安全程序 10:442022/03/03 財經 大停電釀新北736處號誌掛點 中和有民眾受困電梯 10:012022/03/03 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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