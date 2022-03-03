全台大停電，台電台中區表示，中市10區41萬5千戶停電。（資料照片）
全台大停電，台電台中區表示，中市10區41萬5千戶停電。（資料照片）

全台今天上午9時許發生大停電，台電台中區表示，中市停電區域有清水、大肚、大甲、豐原、烏日、龍井、北屯、南屯、大里及太平等10區，初步統計停電饋線共170條，停電戶數約41萬5千戶。

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