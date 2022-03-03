疫情趨緩，餐飲外食市場持續升溫，觀光飯店發動「餐飲偽出國」攻勢搶客，標榜不用等解封飛出國就能嘗異國美食，台北六福萬怡酒店宣布，館內「敘日」全日餐廳推出「泰美味」主題，自助餐檯端上瑪莎曼咖哩和牛頰、檸檬蒸鮮魚、泰北風味瀑布牛肉、黃綠紅泰式咖哩、甜品椰奶糕、時令水果糯米飯、自助式摩摩喳喳等多達近30種經典料理，另有現點現做的冬陰功湯麵、椰漿雞湯米粉，以及平日限量供應的「泰式風味泰國蝦」，假日則提供半尾「泰式酸辣波士頓龍蝦」，每人1380元起+10％，吃遍各種酸辣鹹甜道地的泰國料理，再加上皇室御用「SINGHA勝獅啤酒」無限暢飲。

另外，六福萬怡同時也推出「新住民享好康」優惠，即日起凡本人持居留證或工作證，用餐享85折（加收原價10％服務費）優惠，廣邀在台的新住民一起享受泰式美食風情。

台北六福萬怡酒店打造充滿南洋泰式風情的用餐環境，由身著泰國傳統服飾的服務人員帶位，走入以熱帶植栽及情境擺飾布置的空間，充滿偽出國體驗氛圍。敘日全日餐廳「泰美味」精選近30道泰式料理，不只是經典的檸檬蒸鮮魚、冬蔭功湯麵、月亮蝦餅，特別推出各式泰國咖哩，首推瑪莎曼咖哩和牛頰，被稱為「咖哩之王」，使用烘烤過的泰式香料為醬料基底，辣味溫和卻香氣十足，酸鹹甜完美平衡，搭配Q彈且富含膠質的和牛頰肉，吃起來口感豐富充滿層次，還有濃醇香辣的蔬菜綠咖哩、鮮香滑順的海鮮紅咖哩、甜鹹酸爽的雞肉黃咖哩，與泰國茉莉香米一起入口更顯美味。

最具泰北風味的瀑布牛肉，先將牛肉烤至5分熟，搭配多種辛香料一同涼拌，最後灑上搗碎的香烤糯米，酸甜帶辣的滋味更襯牛肉香氣，一秒喚醒味蕾；假日限定的酸辣波士頓龍蝦，主廚特製醬汁淋上肉質鮮彈甘甜的波士頓龍蝦，放入蒸烤箱以高溫使龍蝦肉質緊縮醬汁更加入味，限量供應每人半尾，平日則提供每人5尾泰式風味泰國蝦，酸辣口感令人吮指回味。絕不能錯過的是甜點聖品摩摩喳喳，自助式供應多種配料，盡情調配自己喜歡的口味。

六福萬怡The Lounge大廳酒吧同時推出下午茶與創意調酒暢飲兩種新選擇。「雲朵下午茶-南洋泰國篇」，主廚解構泰國經典料理如芒果糯米飯、沙嗲烤肉串、瀑布牛沙拉、泰式椰漿炸飯球等，化身12款超可愛迷你點心，每款各2份，共24份點心，再搭配2杯270元以下的飲品，每份下午茶1200元+10％，每杯飲品可再補差額30元，搭配「斑斕拿鐵」、「雲朵泰奶」等棉花糖雲朵創意飲品，隨手拍就是食尚達人。

調酒暢飲「就是Thai饗喝」巧妙融合創意與經典，調酒師擷取泰式風味精華，揮灑創意調製出6款獨家泰式調酒，包含從街邊小吃及飲品發想的「香蕉可可」與「夢幻紫蝶」、泰奶變化版的「泰式拉茶」與「微醺奶綠」、以冬蔭功湯為設計概念的「檸香咚鴦」、充滿草本元素的「綠意斑斕」，加上2款泰國進口知名啤酒，於每周五、六的晚間17：30至22：00間，暢飲90分鐘，每位只要699元+10％，升級至120分鐘，每位999元+10％。即日起預約品飲，每人再加贈「泰式打拋豬襯鮮炸米餅」乙份。【喝酒不開車，未成年請勿飲酒】