今天湖人陣中傳出大消息，據《Bleacher Report》名記者費斯徹(Jake Fischer)報導，今年才剛來到湖人的韋斯布魯克(Russell Westbrook)很可能在今年夏天與球隊說再見，原因是他對個人定位不滿，和教練團相處上有狀況，而費斯徹也給出球隊交易他的可能方案！

The Lakers’ losses keep mounting. My intel roundup on the cloudy Los Angeles futures for Frank Vogel, Russell Westbrook, Rob Pelinka, and LeBron James, @BR_NBA: https://t.co/hMbS7c2kFs — Jake Fischer (@JakeLFischer) March 2, 2022

費斯徹報導表示，有消息人士稱，任何試圖讓韋斯布魯克打替補建議都無法讓他接受，總教練佛格(Frank Vogel)的教練團也從未認真向他討論此事，此外韋斯布魯克對之前比賽末節被下放板凳感到不開心，目前雙方都有興趣在夏天推動交易。

另外文內也表示湖人在交易截止日前曾試圖交易韋斯布魯克，想換取火箭的沃爾(John Wall)，但他們不願將2027年首輪選秀權加進交易包裹中，使得此方案沒有吸引力，專家指出今年夏天休賽期湖人迎來再次送走韋斯布魯克機會，屆時他們將能動用2029年首輪選秀權來當籌碼。

專家說若想成功送走他，得動用2027、2029這2枚首輪選秀權，不然就是延期支付韋斯布魯克2022-23年賽季4700萬美元球員選項，就像當年處理鄧恩(Luol Deng)合約那樣。另外有人猜測總管佩林卡(Rob Pelinka)可能也會離開，經紀公司《Klutch Sports》負責人威克斯(Jamaal Wilkes)則是替代人選。