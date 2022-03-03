2022很快的迎來春滿花開的3月，3月象徵著大地萬物復甦，而今年的3月4日更恰逢農曆的二月初二，此時陽氣源源不絕的出現，初春的盛景也讓一切都活絡起來，因此農曆二月初二被大家視為轉運的好時機，也被稱之為「龍抬頭」，而在這個「龍抬頭」的時刻有4個星座的財運超旺，若是好好把握，更可以迎來整年的好財運。

TOP 4 天秤座

天秤座在投資上有精準眼光。(圖/翻攝自微博)

恰逢農曆二月初二的好時機，此時的天秤座非常適合投資，他們在股市方面除了眼光精準，進退得宜的買賣方式也能讓他們賺進大把錢財，天秤座在刮刮樂和彩券上也有不錯的中獎運，若是有機會上牌桌，他們的手氣也會非常旺，正財運和偏財運都相當好。

TOP 3 金牛座

金牛座在工作上有機會晉升。(圖/翻攝自微博)

對於金牛座來說，努力付出和打拚終於在此時有了回報，金牛座一直以來都適合穩扎穩打的賺錢模式，靠著他們的一步一腳印在事業上逐步攀升，而這也讓他們終於能順利獲得大筆財富，金牛座在工作上可能會遇到貴人相助因此晉升和加薪，正財運完美的體現在事業及工作上。

TOP 2 巨蟹座

巨蟹座貴人運與意外財非常好。(圖/翻攝自微博)

巨蟹座在農曆二月初二時貴人運與意外財都非常的好，有極大機會獲得貴人的幫助賺進大把財富，在這裡提醒巨蟹座的大家，你們的貴人很有可能就是身邊的另一半，快點藉著他們的幫助來增長自己的財運吧！

TOP 1 處女座

親友會介紹不錯的賺錢機會。(圖/翻攝自微博)

處女座在「龍抬頭」時財運超旺，是眾星座中的第一名，處女座的親友們會介紹不錯的賺錢機會、投資方案給他們，除了能讓處女座賺飽荷包外，更是有機會在此過程認識許多人，或許在之後的創業路上有機會能夠合夥。

真是羨慕以上農曆二月初二「龍抬頭」財運爆棚的4星座呀！新的一年在逐漸溫和的氣候中有此好運真的要好好把握，其他沒有上榜的星座也不要氣餒，趁著3月轉運好時機養精蓄銳，相信一整年也能夠平安順心的。