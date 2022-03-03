面對俄羅斯侵略，烏克蘭展現了充滿力量的抵抗，令許多觀察家感到意外。而有專家已警告，歷史先例預示，要是俄軍無法速戰速決，將對他們不利。

據CNN新聞網報導，華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）副總裁瓊斯（Seth Jones）在社群媒體上說，要是俄軍在烏克蘭的戰事變成持久戰，那處境將岌岌可危。他指出，假設有15萬俄軍在烏克蘭，而當地人有為4400萬，那兵力比就是3.4名俄軍要對1,000名烏克蘭人，但靠這數字是無法佔領當地的。

他舉了好些例子，顯示要成功佔領，兵力比需要高得多。例如，1945年盟軍佔領德國時，是89.3名部隊對付1,000人。而1995年北約部隊在波士尼亞時，是17.5名部隊對付1,000位居民，至於2000年北約部隊在科索沃時，則是19.3名部隊對1,000位居民。

而分析師兼數學家昆利文（James Quinlivan）2003年在為美國智庫蘭德公司（Rand Corp）所寫的評論中指出，要成功佔領的基準兵力比約為20比1,000。然而，據他所引述的統計顯示，美國和聯軍2002年在阿富汗，還有2003年在伊拉克的兵力比分別只有0.5比1,000，以及6.1比1,000。

瓊斯指出，要建立基本的法律和秩序，關鍵在於為數眾多的軍警。事實上，在烏克蘭的俄軍人數根本不足以長久佔領任何大城。他並強調，要是烏克蘭政府垮台，俄軍將面對游擊戰，而那對他們不利。