全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

台電說明，今(3)日上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。

事故發生當時系統備轉容量率達24.61％。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電。

台電表示，目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能陸續啟動。中北部地區已陸續恢復供電，預計中午以前可正常供電，南部中午開始陸續恢復供電。