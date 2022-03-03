台電：中北部中午前正常供電、南部中午陸續恢復 10:392022/03/03 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台電說明，今(3)日上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。（資料照，中央社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光 訂閱影音： 中時新聞網 台電說明，今(3)日上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。 事故發生當時系統備轉容量率達24.61％。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電。 台電表示，目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能陸續啟動。中北部地區已陸續恢復供電，預計中午以前可正常供電，南部中午開始陸續恢復供電。 台電宣布：中北部中午前可正常供電、南部中午陸續恢復 屏東部分鄉鎮陸續復電 核三廠：安全停機中 #陸續 #台電 #中午 #供電 #導致 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電衝擊六輕製程 麥寮六輕：若產生火光是安全程序 10:442022/03/03 財經 303全台大停電 500萬戶停電、陸續復電 11:202022/03/03 財經 北市5區傳跳電！北市府：已要求台電查明原因 09:452022/03/03 生活 台電低頻卸載全台大停電 桃園逾19萬戶停電 10:062022/03/03 生活 全台多處停電！台電揭主因：低頻動作產生 09:462022/03/03 生活 診所停電「疫苗陷生存危機」 醫憂：最慘恐全報廢 10:442022/03/03 生活 嘉義7萬戶受全台大停電影響 嘉義市已恢復供電 10:302022/03/03 生活 全台大停電 中市大里區驚傳電箱爆炸 10:102022/03/03 生活 承租台電千坪土地 亞洲藏壽司 進駐高雄亞灣 04:102022/03/03 產業特刊 全台大停電 趙少康轟蔡政府：能源政策錯誤 11:232022/03/03 政治 全台大停電 新竹區11所變電所受影響 10萬餘戶停電 10:492022/03/03 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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