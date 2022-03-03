全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

全台大停電，高市消防局在停電後一小時，已陸續接獲37件電梯受困案件，目前脫困1件，受困件數仍持續增加中，消防局緊急通報，高市府一級開設成立停電災害應變中心，除市府各局處外，高雄市第四作戰區指揮部、中油、台電、自來水公司、天然氣業者也被通知參加。