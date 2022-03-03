建國南路側的富邦產險大樓突然冒出大量濃煙，一度傳出四名工人受困，警消獲報趕往現場升雲梯拉水線，起火點於半小時後撲滅，所幸無人傷亡且受困工人皆已疏散，詳細起火原因待調查。(郭吉銓攝)

今天上午9時許，全台多處大停電，而大安區建國南路1段施工中的富邦大樓，在9時12分左右報案火警，該大樓正在施工，其中4樓、7樓冒黑煙，消防局大批人車前往灌救，9時37分火勢撲滅，經逐層擴大查看，並無其他樓層有火煙，火警是否因施工不慎、電器等因素導致，尚待釐清。

北市富邦大樓上午火警，濃煙狂竄。（民眾提供）

建國南路側的富邦產險大樓突然冒出大量濃煙，一度傳出四名工人受困，警消獲報趕往現場升雲梯拉水線，起火點於半小時後撲滅，所幸無人傷亡且受困工人皆已疏散，詳細起火原因待調查。(郭吉銓攝)

進行危老改進工程的台北市富邦大樓，今天上午拆除工程時傳出火警。初步調查，現場係地上14層地下4層RC建築物，拆除工程作業中於5、6、7樓梯間起火，燒損雜物，燃燒面積約10平方公尺，初判起火原因為施工不慎。這起案件共救出4名受困工人，疏散22人，無人員受傷。

建國南路側的富邦產險大樓突然冒出大量濃煙，一度傳出四名工人受困，警消獲報趕往現場升雲梯拉水線，起火點於半小時後撲滅，所幸無人傷亡且受困工人皆已疏散，詳細起火原因待調查。(郭吉銓攝)

建國南路側的富邦產險大樓突然冒出大量濃煙，一度傳出四名工人受困，警消獲報趕往現場升雲梯拉水線，起火點於半小時後撲滅，所幸無人傷亡且受困工人皆已疏散，詳細起火原因待調查。(郭吉銓攝)

這起火警發生時，恰好全台多處停電，由於是高樓層商辦施工中火警，北市消防局不敢大意，派遣指揮車2輛、消防車輛15輛、救護車輛3輛、超過60名警義消前往搶救。

因濃煙狂竄，建國高架道路上行駛車輛，都能見到黑煙；附近學校一度將學生疏散到操場空曠處，所幸火勢已撲滅，詳細起火原因有待調查。