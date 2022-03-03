全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

全台大跳電！台北市政府今表示，有10處行政區受影響，約6.3萬多戶停電，為因應0303大規模停電事件，北市災害應變中心已二級開設。

北市府指出，北市目前受到停電影響的行政區為中山、大同、松山、內湖、士林、信義、南港、文山、萬華、中正。

北市府說明，為因應0303大規模停電事件，北市災害應變中心已二級開設，消防、警察、衛生、交通、產業、兵役、民政局、媒體事務組、捷運公司、北水處、台電等單位均派員進駐，各區災害應變中心亦同時開設。

台北市長柯文哲於臉書表示，「我現在正在前往行程的路上，馬路號誌也因為跳電不穩定，請大家開車小心，務必放慢車速。」

交工處回報，截至10點，通報號誌故障105處。北市議員擬參選人田方倫說，就連北市府前的號誌也不亮，交工處正在搶修。

根據消防局回報，截至10點30分統計處理電梯受困案共37件，陸續脫困，火災1件、發電機啟動11件。

衛生局已通知北市各護理之家及長照機構，目前有兩家機構停電，已啟動不斷電系統。