全台大停電衝擊民生及各行各業，台塑麥寮六輕塑化公司煉製公用廠剛剛也緊急發布公告，「3月3日因電力系統異常進行停車作業，過程中可能會有部份氣體排放至高架燃燒塔處理，期間可能產生火光，此為工廠停車操作之安全程序，敬請各位鄉親安心」。
台電雲林區處表示，雲林縣停電範圍包括元長鄉、四湖鄉、古坑鄉、西螺鎮、斗六市、土庫鎮、北港鎮、崙背鄉、麥寮鄉、大埤鄉。
09點21分北港鎮國稅局北港稽徵所發生電梯1名女性受困於電梯，9點55脫困。斗六市碑仔頭淨水場因台電停電造成斗六市區及重光線停水，目前啟動發電機支援逐漸恢復供水。
台塑麥寮管理部也發布公告，「塑化公司煉製公用廠於3月3日因電力系統異常進行停車作業，過程中可能會有部份氣體排放至高架燃燒塔處理，期間可能產生火光，此為工廠停車操作之安全程序，敬請各位鄉親安心，祝大家平安、健康，感謝。」
縣長張麗善10點多在臉書貼文表示，初步判斷電力系統供電量不足，系統啟動自我保護功能，全省性低頻電驛動作，緊急卸載，目前雲林縣停電饋線數有49條，停電用戶數共10萬5070戶。
雲林縣府新聞處早上10點半更新訊息表示，「台電表示因南部電力系統電網故障，導致南部區域目前停電，北部、中部區域因低頻電驛動作亦發生停電，台電公司現刻正緊急搶修中，縣府持續掌握並敦促台電儘速復電。」
台電公司維修人員到處馳援搶救，今天早上在路上的台電工程車幾乎都是奔馳著。
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