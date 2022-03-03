財新3日公布，2月大陸服務業採購經理人指數（PMI）進一步降至50.2，刷新2021年8月以來最低水準，也低於2022年1月表現（51.4）。

香港信報報導，製造業和服務業活動「一升一降」，財新2月大陸綜合PMI為50.1，與1月持平。

2月服務業新業務指數下跌至48.8，時隔5個月再度跌破50，且為2020年4月以來最低水準。新接出口業務指數與1月相比微升，但仍處於收縮區間。新訂單量下降，普遍與疫情和防疫措施有關，企業特別提到出行限制，影響客流數量，海外疫情反覆也影響海外需求。

財新智庫分析，在「三重壓力」下，大陸經濟依然面臨較大的下滑壓力，恢復基礎仍不牢固，穩增長仍是重中之重。政策層面，需強化就業優先政策，加強對中小企業的結構性支持力度，有效降低企業稅費負擔和融資成本。同時應繼續做好大宗商品保供穩價工作，緩解中下游企業成本上升壓力，維持市場主體穩定。