擺脫疫情衝擊，台北市國際級觀光飯店轉型拚業績，瞄準國旅周末出遊及四月兒童連假商機，台北君悅酒店打破立足市場32年先例，宣布取得與英國Aardman阿德曼動畫公司授權，在館內打造6間療癒可愛的「笑笑羊主題房」，並將館內18樓四間視野絕佳的101景觀客房，結合影集中的睡夢系列 (Sheep Dreams)打造「雲朵藍」、「幸運粉」、「繽紛星空」及「英式搖滾」主題房，傳遞幸福住宿體驗。

除此，君悅並將兩間18坪君悅客房分別改造為帶有活力運動元素的「冠軍系列」（ChampionSheeps）及充滿少女夢幻氛圍的「繽紛農場系列」(Farmyard Fancies)，套房賓客享嘉賓軒禮遇，房內亦免費加設兒童星空露營帳篷，於3月9日起至8月31日推出「笑笑羊住房假期」，平日景觀客房每晚5499元起、限量2間套房6699元起，含翌日凱菲屋自助早餐2客、吸睛迎賓甜點盤及笑笑羊贈禮，每房至多兩位12歲以下兒童免費住，訂購此專案房客住宿期間下午兩點至六點還可前往五樓「笑笑羊專區」體驗著色、黏土、拍照換禮物遊戲，提供家庭客層或喜歡新事物的年輕族群嶄新度假風貌，3月7日起開放訂房。

除了住的有趣，更要吃得好！由比利時知名動畫公司Skullmapping製作發行，巡迴世界至今已於全球25個最佳旅遊城市推出引起美味旋風的Le Petit Chef 世界上最小的廚師，第三集「最強主廚養成計畫」自3月5日起至8月31日將於台北君悅酒店君寓3宴會廳全台獨家獻映。由執行總主廚陳萬欽率領宴會團隊精心設計五道式精品美饌，結合沈浸式主題影像視覺，透過栩栩如生的裸視3D科技與賓客互動，身歷其境感受藝術創作的絕美盛宴，午餐及晚餐時段供應，每場限量32位席次，成人每位3980元+10%起，兒童套餐（5-12歲）每位3280元+10%起，20人即可包場並享85折優惠，3月31前線上訂位用餐體驗價85折。