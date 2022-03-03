隨著癌症治療技術持續精進，為讓保險規劃與醫療科技同步進化，產險公司推出首張標靶藥結合達文西手術保險，保障包括初次罹癌（含原位癌）標靶治療藥物費用保險金最高500萬，約定賠償期間達3年，以及初次罹癌（含原位癌）施行達文西手術高額醫療費用等。

富邦產險近期推出「愛藥即時2.0」專案，聚焦初次罹癌特定治療保險，為市場首張提供癌症標靶治療藥物與達文西手術費用雙重實支保障的保單，該公司表示，面對癌症的威脅、癌症年輕化的趨勢，讓許多患者措手不及，加上醫療科技不斷進步，高階的手術費用及高價標靶藥物的治療都需要利用實支實付型醫療險來分擔費用，但多數民眾僅有基本實支實付醫療保障，於癌症治療時都已明顯不足。推出該保單即希望能協助民眾升級保險規劃跟上醫療科技的發展進程，促進各年齡層健康生活與福祉！

富邦產險繼去年9月推出全球首張高端微創手術「癌症達文西保單」後，今年經主管機關核准「富邦產物初次罹患癌症特定治療費用健康保險」，因此，再推出「愛藥即時2.0」專案。富邦產表示，除攜手機械手臂輔助微創手術技術龍頭公司Intuitive直覺與醫療界共同研發，提供初次罹癌施行達文西手術，住院期間最高50萬醫療費用的保障外，更加入了百萬高額實支，提供初次罹癌標靶治療藥物費用最高500萬保障，約定賠償期間更長達3年。

以28歲女性為例，首年投保保費1571元，民眾僅需負擔小額保費，就可輕鬆購足高額癌症特定治療費用保障，提供民眾品質更好的治療選擇權。

富邦產險指出，目前市場上傳統癌症險多以療程進行分項給付，加上社會型態的改變與不同時期個人醫療需求的轉變，建議民眾應定期重新審視個人健康險保障的廣度、理賠方式和理賠範圍，並即時補足防癌及醫療相關保障，若不幸發生還能藉由商業保險減輕龐大的經濟負擔，並獲取完善且專業的醫療資源，以減輕突如其來的風險。