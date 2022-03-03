總統蔡英文3月1日接見八大工商團體領袖時，首重確保2022年供電穩定，2天後，今天上午9點突然發生跳電問題，全台各地都陸續回報有停電的狀況。

在三大科學園區中，南科高雄園區恐受到影響，影響範圍還在評估中，台南園區不受影響。

竹科、中科也表示，沒遇到跳電或供電不穩的問題。