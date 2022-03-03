台電出狀況 僅南科高雄園區受影響 10:552022/03/03 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文3月1日接見八大工商團體領袖時，首重確保2022年供電穩定，2天後，今天上午9點突然發生跳電問題，全台各地都陸續回報有停電的狀況。 在三大科學園區中，南科高雄園區恐受到影響，影響範圍還在評估中，台南園區不受影響。 竹科、中科也表示，沒遇到跳電或供電不穩的問題。 全台瘋狂停電 PTT文瞬間洗3頁災情 網喊扯爆：才三月欸 全台大停電 南科園區壓降一度跳電 #南科高雄園區 #受影響 #跳電 #台電 #出狀況 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電 新竹區11所變電所受影響 10萬餘戶停電 10:492022/03/03 生活 民進黨團批台電無預警停電 造成國人對電力信心不足 11:242022/03/03 政治 全台大跳電 高鐵3列車受影響 10:512022/03/03 生活 台電低頻卸載全台大停電 桃園逾19萬戶停電 10:062022/03/03 生活 全台大停電衝擊六輕製程 麥寮六輕：若產生火光是安全程序 10:442022/03/03 財經 台電宣布：中北部中午前可正常供電、南部中午陸續恢復 10:402022/03/03 生活 全台大停電行政院道歉 蘇貞昌指示經濟部儘速釐清肇因 11:292022/03/03 政治 影／全台崩潰大停電 高嘉瑜揭這時間點「太巧？」 網回一句酸爆 10:502022/03/03 政治 承租台電千坪土地 亞洲藏壽司 進駐高雄亞灣 04:102022/03/03 產業特刊 全台大跳電 台鐵新營=枋寮站間電車停駛 11:102022/03/03 生活 全台大停電他一句話酸爆蔡政府國防實力 網神回笑翻眾人 11:072022/03/03 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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