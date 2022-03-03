香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今在電台節目表示，香港的群體免疫已經爆破，即使有八至九成接種率亦不足夠，應該所有人都接種。

他說，接種復必泰（BNT）疫苗對兒童相當有效，根據美國數據，兒童發生多系統性炎症的頻率為每100萬有450個，接種兩劑復必泰後能大幅減低9成。

何栢良認爲目前最應憂慮是感染後引發重症的風險，坊間不少市民因接收了有關疫苗的不實資訊，對接種存有誤解，強調接種是預防重症、住院以及死亡，建議市民到可靠的網頁、媒體查閱相關抗疫資訊。