被封為「霸王花」的女星胡慧中與林青霞、胡因夢、周丹薇並列台灣四大美女，胡慧中外型清秀，更有「小林青霞」之稱，她1988年與香港民政事務局前局長何志平結婚，兩人育有一女，2017年何志平違反美國海外反腐敗行為法、洗錢及共謀在紐約被逮，2020年獲釋，先前北京舉行冬奧，胡慧中曬出影片祝賀，可見63歲的她美貌依舊，皮膚白皙，讓網友相當驚艷。

胡慧中45年前以電影《歡顏》出道，後來又以《霸王花》走紅，早年她和北聯幫前幫主唐重生有過一段婚姻，兩人公證結婚準備向媒體宣布喜訊時，因胡慧中母親反對，婚姻因此告吹，1996年胡慧中受訪認了單身，2年後胡慧中二婚嫁給曾任香港民政事務局局長的何志平，從此為愛淡出演藝圈。

胡慧中2015年曾回台。（圖／中時資料照片）

2017年何志平違反美國洗錢等罪名遭押，當時胡慧中為了救夫，親筆寫了5頁求情信，強調老公是「飽學之士，心地善良而寬厚，是真心實意的正人君子」，最後何志平被法院判決有期徒刑3年、罰金40萬美元，2020年中重獲自由，去年他出現在全球華人流行音樂總會的官方臉書，該機構透露已邀請何志平成為「創會名譽會長」。

何志平（下圖右者）去年現身。（圖／翻攝自全球華人流行音樂總會臉書）

而胡慧中和老公重聚後，整個人心情也變好、容光煥發，去年9月開通微博與粉絲近距離互動，今年初她又曬出影片力挺冬奧，片中她戴著紅色帽子，站在樹前祝福北京冬奧順利圓滿開幕，並露出燦爛笑容，她凍顏有術，皮膚看來白皙緊緻，幾乎不見皺紋，引來粉絲回應：「女神永遠是女神」。