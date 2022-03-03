俄羅斯入侵烏克蘭邁入第8天，戰情陷入膠著，雙方邊談判邊打。財信傳媒董事長謝金河表示，這次俄羅斯入侵烏克蘭可能變成持久戰，對經濟力不是很雄厚的俄羅斯會是大考驗；俄國被踢出SWIFT等核彈級制裁，俄羅斯能挺多久，值得觀察；普丁下令開戰，與世界為敵，對俄羅斯不利。而台灣的處境很像烏克蘭，這場戰爭也給台灣每個人上了寶貴的一課。

針對俄烏開戰，謝金河從全球通膨升溫、歐洲未來發展、俄國經濟衝擊、跳脫普丁傳統戰思惟和給台灣人上了寶貴一課等五大面向提出看法。

一、2022年全球通膨壓力升高，美國元月CPI到7.5%，正當美國集中力量抗通脹時，俄羅斯人侵烏克蘭，今天WTI已經拉升至109.3美元，北海布蘭特原油到111.19美元，這是2007年以來新高紀錄。油價大漲又為通膨火上加油，全球股市也因此壓力罩頂，恐慌指數升至33以上，金融市場動盪不安，陰影籠罩。

二、這次俄羅斯人侵烏克蘭，意外團結了全歐洲，甚至北約，尤其是毗鄰俄羅斯的小國家，這次丹麥、芬蘭、拉脫維亞都派兵及支援物資，瑞士放棄中立國地位，德國總理宣布每年1千億歐元擴張軍備。這兩天，歐盟聆聽烏克蘭總統演講，很多人熱淚盈眶，而在聯合國，各國代表在俄羅斯發言時掉頭就走人，普丁儼然成了全民公敵，這個情勢對未來歐洲的發展一定有重大影響。

三、這次普丁入侵烏克蘭顯然是有備而來！俄羅斯這些年積極去美元化，俄羅斯有6349億美元外匯儲備，帳上的美國國債從1763億美元減到35億美元，帳上黃金有2300噸，看起來普丁是有備而來。不過歐美對俄羅斯的制裁力度加大，俄羅斯到2020年的GDP總量只有1.47兆美元，全球排在第11，俄羅斯是軍事強權，但已不是經濟大國，面對像SWIFT等重磅級制裁，俄羅斯能挺多久？值得進一步觀察！

四、現代化的戰爭，除了傳統戰，已拉升至科技戰、金融戰，甚至透過網路媒體傳送，每一個環節都相扣，而普丁仍維持傳統作戰思維，一個澤倫斯基演講可以全球傳遞，並且鼓舞人心，這在過去是不可能的。這場戰爭，普丁簡直是和世界為敵，對俄羅斯不利。

五、這場戰爭也給台灣每個人上了一堂寶貴的課，台灣的處境很像烏克蘭，但台灣的安全建立在國力的提升，從各個面向提升自己的國力。這次烏克蘭危機，台股在全球最抗跌，匯市表現也平穩，這是全民的信心體現。