受到東北季風稍減弱，今天竹苗以北位於迎風面，持續受境外污染物移入，中部以南地區位於下風處，受境外污染物傳輸至當地造成累積，空氣品質多為橘色提醒至紅色警示等級，其中中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「紅色警示」等級。

環保署指出，今天東北季風稍減弱，環境風場逐漸由東北轉偏東風，西半部地區仍受境外污染影響，中部以南位於下風處，污染物易累積，空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級；氣象局提醒晚間至清晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；其中中部局部地區及馬祖地區短時間達紅色警示等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「紅色警示」等級。

環保署提及，未來一周，今天仍受境外污染物南下影響台灣，影響程度視上游地區累積程度和降雨情形有所變化；明天東北季風減弱，中南部地區污染物仍易累積；5日東北季風再增強，6日至8日受東北季風影響，中部以北空品區擴散條件好轉，雲嘉南以南空品區仍易有污染物累積。