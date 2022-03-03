網友表示，老闆見停電，便讓全公司的員工都放假一天。（翻攝臉書社團《爆廢公社》）

全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

全台今（3日）由北至南無預警發生停電，詳細原因仍待釐清。而不少網友在網上哀號斷電災情，但有一名網友就分享，他的老闆下令要所有人回家「放有薪假1天」，消息曝光後，羨煞大批網友。

這名網友在臉書社團《爆廢公社》發文透露公司的老闆見停電，便下令讓全公司放1天有薪假，讓他忍不住感嘆停電有災情，老闆有溫暖，還刷一排稱讚，「感恩老闆，讚嘆老闆，老闆是好人。」

3日全台大停電，有網友分享老闆索性直接讓全公司放有薪假一天。（翻攝臉書社團《爆廢公社》）

不少網友羨慕到不行，表示這種佛心老闆永遠都是別人的。（翻攝臉書社團《爆廢公社》）

透過對話紀錄可見，原 PO的老闆霸氣地公告，「今天全員休息一天，在公司的全回家，遲到的回頭回家睡，不要讓我看到有人進公司，今天薪資不扣除，餐費不補貼。」而原PO俏皮向老闆致謝後，老闆則撿到槍的回覆一字「滾」。

截至發稿前，文章僅發布在網路上短短34分鐘就吸引近1700位網友按讚，不少網友羨慕留言回應，「可惜我沒有這種老闆」、「天啊好霸氣」、「這個滾的好可愛」、「這個讚老板不讚不行了」、「別人的老闆總是不會讓人失望」、「真羨慕」、「莫名覺得老闆好帥」。