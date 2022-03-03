全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

全台多處傳出停電情事，由於正值上班時間，許多路口甚至連紅綠燈都不亮了，交通大亂險象環生，對此，國民黨台北市議員王鴻薇痛批，蔡政府不是一直說台灣不缺電，怎麼會一而再再而三地停電？國民黨發言人、北市議員擬參選人柳采葳也轟，蔡英文總統、經濟部長王美花根本把民生安全、經濟影響視為無物，要求蔡英文、王美花出來面對。

王鴻薇指出，蔡政府執政以來，停電跳電已經成為生活新常態，前幾天竹科才傳出大跳電，今天又來個全台大跳電，台灣真的不缺電嗎？現在甚至是連紅綠燈都不會亮，許多民眾趕著上班只能硬著頭皮過馬路，相當危險！

王鴻薇表示，現在缺電問題已經不只是工商界在擔心，連基本的民生用電都不斷出包。2月才剛經歷缺蛋，現在3月又緊接著缺電，台灣難道是第三世界嗎？穩定的民生物資、穩定供電，對台灣人民來說難道是一種奢望？

柳采葳則批，蔡英文3月1日接見工商團體時掛保證用電絕對沒問題，才隔2天蔡總統的保證立刻被打臉。相同的，王美花1月在接受媒體專訪時，被問到民間企業創辦人曾說，2022年是一定缺電，當時她回應「應該是2023」，甚至跟資深媒體人黃光芹賭雞排。

柳采葳痛批，蔡英文、王美花根本把民生安全、經濟影響視為無物，要求蔡英文、王美花出來面對！王美花該拿出的雞排拿出來！