大陸十三屆全國人大五次會議和政協十三屆五次會議，將分別於3月5日和3月4日在北京開幕。今天（3日）15時，大陸全國政協十三屆五次會議將舉行新聞發佈會，隨著今年全國兩會首場新聞發佈會召開，中國也將進入「兩會時間」。

今天（3日）15時，大陸全國政協十三屆五次會議新聞發佈會舉行，大會新聞發言人郭衛民將向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。為有效防控疫情，新聞發佈會將採用網路視訊形式進行。

此前，2月23日召開的政協第十三屆全國委員會第66次主席會議確定了全國政協委員、外事委員會委員郭衛民為全國政協十三屆五次會議新聞發言人。

作為大陸全國兩會的首場新聞發佈會，隨著政協會議新聞發佈會的舉行，中國的「兩會時間」也將開啓。

2022年，是中國進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要一年，是中共黨的二十大召開之年，在這個重要歷史節點召開的大陸全國兩會，備受各界矚目。