3日上午全台大停電，國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左）、立委賴士葆（右）舉行「無預警大停電，台電撐不住了？！政府出來面對」記者會，要求蔡英文總統出來面對，經濟部長王美花下台。（姚志平攝）

今天全台各處發生大停電，經濟部長王美花曾經在網路節目上賭雞排說不會缺電。國民黨立院黨團今開記者會要求王美花跟台電董事長楊偉甫下台負責；媒體問到王美花曾賭雞排說不會缺電的事，國民黨團總召曾銘宗說，「我們不稀罕她的雞排！下台啦！」

曾銘宗說，立法院院區也停電，剛才連一些記者會資料都印不出來，連台電自己的網頁也掛點，對於這次停電原因，要求政府出來說清楚講明白。現在顯然是發電結構有問題，去年5月13日跟5月17日停電，董事長沒處分，王美花也安然無恙，這次國民黨團要求兩人都該下台。

國民黨立委賴士葆說，去年5月經歷停電，同樣的人都還在同樣的位子，這次又發生停電，「代表這些人能力不行嘛！」四大公投時，蔡政府不斷誇大自己的政績，說「有政府會做事」，但其實是「蔡政府會缺電，蔡政府會跳電，蔡政府會停電」，這對高科技產業影響非常大。

國民黨副書記長吳怡玎指出，蔡政府能源出問題就會導致一直發生跳電、停電的問題，電網承受不了一天到晚降壓，這樣會讓基礎設施最後都壞掉，就算到時候明明不缺電，但是電也送不出去，就算是老天爺來，都不能保證穩定供電。

吳怡玎說，電網壞掉就會發生一天到晚跳電的現象，不僅如此，民間的家用電器也會壞掉，更嚴重的是廠商的機台也會壞掉，會造成龐大損失。

國民黨團首席副書記長李德維表示，以往用電高峰是炎熱的天氣大家開冷氣，或是寒冷的天氣要開暖氣，容易發生用電問題，但是今天明明是風和日麗的好天氣，這樣也會發生停電，顯然這是人謀不臧、管理的問題，做不好就該換人，王美花應該下台負責。