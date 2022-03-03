研華(2395)雖然第一季營收展望不及去年第四季，但預估與去年第四季的歷史高點相去有限。近期研華接單狀況仍佳，今年第二季、第三季訂單無虞，預估2022年營收逐季增加，即首季將為今年業績低點，且今年下半年旺季效應估較過往顯著，故本土投顧法人將研華的投資建議由區間操作調整至買進，目標價434元。而美系外資則認為，獲利並沒有太多驚喜，加上供給制約下，保持中性看，目標價維持350元。

土洋法人看法不同調，加上外資已連8日賣超逾千張，但研華股價不氣餒，最高上漲3.49%至385元、衝上月線，目前維持約1%漲幅。

本土投顧法人預估，首季營收與歷史高點相去有限。由於EIoT產品線出貨暢旺，去年第四季研華的營收增加至157.44億元，季增1.53%，此外，由於2021年新產品線報價已反應成本上揚，去年第四季此部分訂單的出貨比重提高，帶動研華的毛利率提高至38.11%，營業利益季增3.87%，惟去年第四季認列2.84億元的減損損失，稅後淨利為22.73億元，季減0.08%。

本土法人預估，今年第一季營收為153.91億元，季減2.24%，主要係EIoT產品線出貨高峰已過所致，然而第一季營收仍達150億元以上的相對高水準(歷史高點為去年第四季的157.44億元)，原因主要有三：一、IIoT產品線受惠於中國「新基建」衍生智慧工廠升級需求、來自設備製造商(IEM)的半導體產業升級需求、新能源(風電、太陽能、電動車等)相關需求；二、EIoT產品線中的ACG、CIoT產品線在醫療、網通等DMS專案持續挹注；三、SIoT產品線中的博弈、零售產品線需求隨各地陸續解封而增溫。

由於多數客戶自去年第一季開始透過長單以確定產品交期，故去年各季新接訂單金額均超過7億美元，即使零組件缺料導致部分訂單出貨進度落後，單季營收仍接連創新高，且接單單/出貨比均超過1.5倍(過去研華接單/出貨比的平均值為1.1倍)。第一季接單況況仍佳，研華預估接單/出貨比為1.32~1.35倍，換言之，今年第二季、第三季訂單仍不虞匱乏，雖然缺料問題尚在，部分今年上半年的訂單將延後至下半年出貨(研華原本預計於今年上半年入帳的業績將有8~10%受此影響)，然而，本土法人認為，今年2022年研華的營收仍逐季增加，且下半年的旺季效應因訂單遞延出貨而較過往顯著。

而美系外資認為，今年EPS估達13.15元，預估值並沒有太大變動，維持目標價350元。