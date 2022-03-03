今（3）日全台多縣市又發生大停電，掀起網友在PTT熱烈討論，一名男網友表示，這幾年不是缺電就是缺蛋，但唯一不缺的就是萊豬跟福食，認為台灣愈來愈像落後國家，言論一出，鄉民也一面倒認同。

原PO於PTT八卦板指出，這幾年頻繁停電、限電非常有感，認為台灣目前不是缺電就是缺蛋，讓民眾苦不堪言，唯一不缺的就是萊豬、福食，感慨「台灣是不是越來越像落後國家？」

貼文上線後，鄉民也大酸，「台灣未來口號說不定會改成『好想贏越南』」、「這幾年停電次數真的多」、「笑死！DPP才執政幾年，台灣已被摧殘成這樣」、「下次不知道會缺什麼」、「小英前幾天才掛保證不會缺電喔」、「把台灣跟第三世界國家一樣，動不動就停電」、「用愛發電啦」、「台灣除了房價，其他根本落後」、「是北韓2.0嗎？無預警停電？」

事實上，蔡政府自2016年上任以來，加上今日已發生5次嚴重全國停電事件，分別2017年8月15日大潭電廠六機組跳機、2021年5月13日為興達發電廠停機事故、5月17日興達發電廠一號機故障及12月12日萬隆變電所爆炸。

台電也緊急召開記者會，經濟部長王美花表示，停電主要是興達電廠開關站發生事故，事故發生後就會影響到龍崎變電所運作，因為龍崎是與南部電廠有關係，所以造成停電，確定是興達電廠事故之後，就把興達電廠關閉並切開系統，其他部分就會陸續恢復電源，但需要時間，目前初步確定，北部會在中午前可正常供電，南部則是中午前陸續恢復。