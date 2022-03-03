64歲港星萬梓良1988年以電影《大頭仔》勇奪金馬影帝，最為觀眾津津樂道的是萬梓良激動又誇張的表演方式，不過，萬梓良近年飽受糖尿病所苦，他還因此頻傳出蒼老、身體狀況不佳，而近日則有陸網曝光，萬梓良蹲路邊詭異狂笑，讓網友都很擔心他的精神狀況。

照片中，萬梓良穿著紅外套、口罩掛在下巴，他的抬頭紋、老年斑明顯，而陸網還提到，萬梓良接著彎腰並對鏡頭打招呼，但他說沒幾句話，就突然大笑起來，接著萬梓良起身，並感嘆街道像死城一樣，萬梓良說完又開始大笑，口中還不停地說著什麼，萬梓良的心情看起來很不錯，但不少網友都很擔心他的精神狀態。

萬梓良對鏡頭打招呼，但他說沒幾句話，就突然大笑起來。（圖／取材自網易娛樂）

萬梓良不停大笑，口中還不停地說著什麼。（圖／取材自網易娛樂）

其實，萬梓良在香港影壇舉足輕重，萬梓良年輕時就讀香港麗的電視藝員訓練班，之後畢業出道，陸續以《大內群英》、《太極張三豐》、《男與女》、《流氓大亨》嶄露頭角，接著在1988年以電影《大頭仔》奪得金馬獎影帝的殊榮。

萬梓良2003年出席第40屆金馬獎頒獎典禮。（圖／本報系資料照片）

但萬梓良近年深受糖尿病所苦，萬梓良2020年和郭富城合作《麥路人》時，萬梓良為了讓身體可以適應《麥路人》的夜間拍攝，他私自決定停藥，只為了讓自己拍攝狀態更好、不耽誤拍攝，萬梓良的敬業精神讓郭富城驚訝不已，而萬梓良去年出席大陸商演時，他卻因走路不穩、需要人攙扶才可以上舞台，儘管萬梓良敬業地裝作沒事繼續演唱，但讓觀眾與網友看了都為他捏一把冷汗。