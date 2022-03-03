全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

全台各地早上9點多陸續傳出停電狀況，台南科學園區也傳出壓降，台南市長黃偉哲表示，南科是有點降載，但是沒有停電，對於南科的生產的影響應該不大，但是我們還是非常密切的注意這個狀況。

黃偉哲說，台南市市區內有4個受困電梯的案例，目前已經陸陸續續去搶救中，台南市政府在9點45分左右已經成立緊急應變中心，有相關的局處首長進駐，那將來如果發生任何交通號誌，或是緊急指揮系統需要處理的，會立即處理。

黃偉哲也說，希望台電先復電再調查原因吧，等到原因調查出來再復電的話，可能又晚了一些，所以先復電、先搶救再復電，然後再調查原因，再找出中長期的改善方法。

南科園區早上傳出壓降現象，管理局大樓一度跳電。南科管理局表示，台南園區有壓降事故，部分廠商受影響，但台南園區目前供電及供水正常，生產暫無影響。高雄園區有壓降及停電情形，部分廠商有啟動備援用電系統，目前以發電機維持供水，將持續追蹤受影響廠商狀況。