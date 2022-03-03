全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

全台今天上午9時許發生大停電，台電台中區處表示，中市停電區域有清水、大肚、大甲、豐原、烏日、龍井、北屯、南屯、大里及太平等10區，初步統計停電饋線共170條，停電戶數約41萬5千戶，經緊急復電試送電，上午10時40分仍有11萬9037戶停電，目前陸續恢復供電。

台電台中區處表示，經調查統計，台中市在9時42分時停電饋線共170條，停電戶數約41萬5千戶，經復電試送電，至10時40分時，還有70條饋線停電，仍有11萬9037戶停電，目前正陸續復電，並致力於特高壓用戶復電。