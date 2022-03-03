日本自本月起實施新邊境管制措施，台灣民眾只要持有符合條件的疫苗證明（完整接種3劑），即可免居家隔離；高端不在日方承認的疫苗項目內，百萬高端粉嘆「什麼時候才能去日本」。專家認為，日本近期受Omicron變種病毒影響，每天有好幾萬人確診，這時候前往旅遊風險太高，不如下半年再去，比較安心。

根據日媒報導，民眾完整接種3劑新冠疫苗入境日本，可免居家隔離；沒打滿3劑的人必須隔離7天，或在入境第3天接受PCR檢測，陰性即可解除隔離。

日本目前認可的1、2劑廠牌為BNT、AZ、莫德納、嬌生，第3劑縮小為BNT和莫德納，台灣自有品牌高端不在承認範圍內，也就是3劑中只要有一劑打了高端，去日本玩還是得先隔離。

不少民眾錯愕，高端族更感崩潰，屆時恐怕得眼睜睜看著其他人開心赴日旅遊。不過網友認為，現在不想出國的重點不是目的地的防疫規定，而是回來台灣後要隔離，「隔離天數比我出去玩還多」、「回台不隔離我馬上飛」。

感染科專家、台大兒醫院長黃立民認為，就算打了3劑，這時候去日本也很危險，因當地每天有幾萬人確診，不急著現在赴日旅遊。他認為，預估日本到了6、7月可望達成群體免疫，8月再去比較安心。