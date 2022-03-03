據大陸國家衛健委網站消息，統計3月2日全天，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例214例。當中本土病例54例，包含廣東28例中深圳市佔23例、另有東莞市5例；內蒙古7例，其中呼和浩特市6例、包頭市1例；湖北4例均在武漢市；吉林3例均在延邊朝鮮族自治州；上海3例；廣西2例，均在防城港市。

另外還有天津1例；河北1例在邯鄲市；山西1例在晉中市；黑龍江1例在哈爾濱市；江蘇1例在蘇州市；四川1例在成都市；雲南1例在德宏傣族景頗族自治州。其中廣西有2例是由無症狀感染者轉為確診病例，無新增死亡病例。

而2日以境外輸入病例為大宗，合計共160例，其中廣東66例、上海39例、北京11例、吉林9例、廣西8例、四川8例、河南5例、福建4例、山東4例、湖北2例、天津1例、浙江1例、安徽1例、甘肅1例。當中含24例由無症狀感染者轉為確診病例。

根據中新網報導，當日新增治癒出院病例119例，解除醫學觀察的密切接觸者3757人，重症病例較前一日增加1例。