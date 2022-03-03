娛樂圈明星層出不窮，每年都會有對外官宣認愛的，自然也會有「一拍兩散」的；「最美的內地瓊女郎」何音，當年憑藉戲劇《青青河邊草》中的觀音「石榴」及《梅花三弄—鬼丈夫》中的「紫煙」而走紅，在當時可是演藝邀約不斷，但卻在演藝生涯的巔峰時，傳出她要息影回歸家庭的消息；在她事業正好的時間，她選擇嫁給無名小輩黃志忠，兩人也因為姊弟戀的緣故，導致在一起的時候不被大眾看好，認為兩人不論是年齡還是身分地位都不是一個層次。

婚後何音動用人脈為老公的事業出一份力卻遭到背叛。(圖/取自何音微博)

在婚後，何音也動用自已的人脈關係，幫老公黃志忠找到不少演藝資源，讓對方在演藝圈中順利的發展，但何音自己卻選擇為了愛情退出娛樂圈，在家盡心盡力的相夫教子；兩人婚後13年，何音也不抵時間摧殘，逐漸變老，黃志忠的名氣則是持續在增加；隨著名氣的增加，黃志忠不但能拍攝更多好的作品，還能在工作上接觸到各種女星，面對這樣的工作環境，黃志忠最終還是犯下了不該犯的錯誤，選擇對婚姻不忠，戀上新歡。

何音和黃志忠離婚後，帶著兒子嫁入豪門。(圖/取自何音微博)

黃志忠當時為了和當時的新歡順利在一起，竟直接拋妻棄子，甚至還投入所有家產，只為了討好自己的新歡，但黃志忠最終仍求愛不成，不但沒有和新歡在一起，還將自己所有的積蓄都花光；而為了愛情拋棄演藝事業的何音，在和黃志忠離婚後，也嫁入了豪門，生活和先前相比可說是相當好，但黃志忠卻一直維持單身，可說是人財兩失。

現今，何音的生活過得低調，偶爾會在網路上更新幾則生活動態，但大多都是上傳母子兩人的照片，彷彿就在對大家訴說著，兒子就是她生命中最大的驕傲；雖說當時因為那個錯的人放棄了讓她過上好日子的「麵包」，但最後仍是遇上了那個足以讓自己幸福的人。