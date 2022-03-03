韓國國民之黨總統候選人安哲秀與國民力量候選人尹錫悅達成協議，安哲秀今天宣布將退選，合作促成政黨輪替，且國民之黨將在選後與國民力量合併。

尹錫悅及安哲秀今天上午共同召開記者會，表示將「做為創造更好的大韓民國起點，即『更好的政權交替』」，雙方決定合作，希望藉由這次合推單一候選人達成政黨輪替，「依國民的希望，為韓國的轉變與革新準備邁向大轉換時代」。

不僅為促成政黨輪替，兩人也表示將合作互補，共建有能力且做好準備的新政府，誓言透過「具未來性且創新的國民統合政府」建立「成功政權」。

兩人計劃建立的國民統合政府，將不再是「總統獨自指揮的政府」，而是組成委員會及共同政府，透過協議來符合歷史與國民的期待，並表示會立即改正文在寅政府的錯誤政策，創造具公正、常識，以科學技術為中心的國家。

兩黨也宣布選後將立即合併的消息，安哲秀表示，希望能貢獻一己之力，協助國民力量成為更實用且中庸的政黨，以博取更多支持。

民調排名第3的安哲秀在2月候選人登記當天向最大在野黨國民力量提議合推單一候選人，但未獲國民力量回應，安哲秀隨後宣布破局、將參選到最後；不料原本以超出民調誤差範圍差距領先的尹錫悅支持度下跌，與執政黨共同民主黨候選人李在明不相上下，尹錫悅回頭尋求安哲秀合作，但遭拒絕。

原先態度強硬，直言協商期限已過的安哲秀，今天凌晨與尹錫悅長談2個多小時，最終決定合作。安哲秀也在記者會上說明，他去年在首爾市長補選時，就已為了政黨輪替獻身，「無論對我個人有什麼樣的損失，我認為這樣的想法是對的」。

安哲秀去年在首爾市長補選中，對上國民力量候選人吳世勳，最後為集中票源宣布退選。

對於選後是否可能擔任內閣，安哲秀並未把話說死，僅表示需要思考什麼樣的角色能真的對人民帶來幫助，讓國家更往前邁進。