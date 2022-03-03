香港《文匯報》報導，新冠疫情蔓延各行各業，在公共交通方面，昨天（2日）有多項交通工具營運商宣布，因為染疫員工眾多，影響交通服務。其中，港鐵公司表示，昨天再多168例涉及車務及維修員工及承辦商人員確診感染新冠肺炎，累計共約1500名員工確診，導致車務人手緊張，明天（4日）起，調整8條鐵路線；東鐵線於周末及公眾假期的列車班次亦會調整。調整班次後，受影響鐵路線大部分乘客在尖峰及非尖峰時段的候車時間會比目前延長約1分鐘至4分鐘。

港鐵解釋，隨著近日疫情更趨嚴峻，上月底於平日尖峰時段的乘客量，較去年12月銳減超過一半，而同期周末及公眾假期的乘客量，更較去年12月減少約六成。明天起，調整8條鐵路線平日繁忙及非繁忙時段的列車服務，包括東鐵線、荃灣線、觀塘線、港島線、南港島線、將軍澳線、東涌線及屯馬線。

此外，新渡輪表示，社區確診個案不斷上升，員工需作檢測及隔離，影響人手調配，因此未能提供正常服務，今天（3日）起暫停「北角至紅磡」及「北角至九龍城」航線，直至另行通知。

香港運輸署昨天宣布，批准5家巴士公司，從明天起至本月16日期間調整服務，包括暫停共98條有其他替代公共交通服務的路線、5條只在假日提供服務的郊遊路線及1條通宵路線。