日本偶像女團BOCCHI中的21歲成員「大嶋みく」，一出道就以甜美臉蛋與豐滿好身材受到眾人矚目，加上她經常在社群媒體上分享工作側拍與穿搭辣照，使她逐漸打開知名度，IG吸引超過15萬人追蹤。而近日裝扮成「啦啦隊女孩」的她，特別在網路上PO出一系列火辣穿搭照，大方秀出傲人美胸讓網友們看得臉紅心跳。

大嶋みく出道時就以甜死人的外表與清純可愛的笑容，加上一雙水汪汪的大眼睛，獲得網友注意；另外，身高只有145公分的她，卻擁有H罩杯的傲人身材，而她自從在2020年推出大尺度的數碼寫真集後，就被不少粉絲們視為心目中的性感女神，因此也有「巨乳小隻馬」、「最兇蘿莉」等稱號。

而經常透過社群媒體與粉絲互動的大嶋みく，近日則化身成啦啦隊女孩，在IG上PO文表示「看到大家每天都努力的工作，實在太好了」，並透露她也會持續為大家加油。釋出的照片中，只見她穿著一件超低胸的V領上衣，搭配紅色百褶短裙，彎腰對著鏡頭露出甜美燦笑，使傲人北半球呼之欲出，吸引超過萬人按讚。

今（3）日稍早，大嶋み也再度曬出工作側拍，雖然在貼文中只寫上兩個符號，但照片中她只穿上一件白色的平口BRATOP與丁字褲，同樣對著鏡頭露出迷人微笑，再度電暈一票網友，紛紛留言「又辣又可愛」、「這笑容會融化人」、「壓倒性的美」、「好大好可愛」。