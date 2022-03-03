全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

台灣從昨晚到今天上午發生全國不明原因大停電，幾乎各縣市都有突然停電狀況。對此，國民黨副發言人楊植斗諷刺道：「國防實力，包含穩定的供電，跳電跳成這樣還妄想拿掃把跟人家拚？」有網友則回應「掃把不用充電啊」，讓大批網友直呼好笑。

據了解，龍崎超高壓變電所是驅動台灣345千伏超高壓輸電系統中，眾多齒輪中的其中要角，隱身在台南市龍崎區的龍崎超高壓變電所，是台電北中南各一處輸電線樞紐的關鍵，並與位在桃園的龍潭超高壓變電所是南北兩大重要樞紐。經清查，此次停電事故為興達電廠事故，導致電源不夠，龍崎以南大型電廠跳電確切原因以及恢復時間目前仍在調查釐清中。

針對此次全台大停電，楊植斗上午9時28分在臉書發文表示：「國防實力，包含穩定的供電，跳電跳成這樣還妄想拿掃把跟人家拚？」

此文發出1小時內，即獲得近千個讚與超過100則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「掃把不用充電啊」、「不，就是因為我們部長有先見之明，知道隨時會停電，所以才說要拿掃把拼命」、「我方派出掃帚」、「沒電連掃把都免了、出嘴巴打吧！」「卡在電梯的朋友，努力呼叫用愛發電的人」、「四個不同意，台灣更有力，電源不夠力」。