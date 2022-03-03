金城分局長吳學安（中）偕相關同仁赴台企銀行，感謝行員協同警方守護民眾財產。（警方提供）

農曆春節過後，「假投資、真詐騙」案件增多，金門張姓男子在女網友慫恿下，赴銀行匯款新台幣29萬餘元，準備投資澳門彩票賺一手，警方根據手機對話紀錄，確認是一場騙局，與行員苦勸才讓他打消念頭，保住一筆為數可觀的錢財

警方說明，張男聽信網友推薦投資澳門彩票獲利可觀，興沖沖到臺企銀行欲匯款新台幣29萬餘元至指定的個人金融帳戶內，行員直覺其中有詐，關懷提問後通報警方協同處理。

警方在張男同意下，詳細查閱其手機的對話紀錄，確認都是常見，有如「教科書」的假投資詐騙手法，即與行員不斷勸說提醒，張男始打消匯款念頭，成功攔阻詐騙。

金城分局表示，農曆春節過後詐騙案件增多，以解除分期付款、假投資等2種最多。其中，自稱網路電商購物假客服常以系統錯誤需解除訂單為由接頭，再由假冒之金融機構人員陸續與被害人聯繫，要求操作網路銀行或ATM提款機來解除訂單。假投資則以虛擬貨幣、外匯、股票及彩票等投資工具獲利可期，誘騙民眾匯款進入人頭金融帳戶內，金額從數千元至數十萬元不等。

金城分局長吳學安偕相關同仁赴銀行，感謝行員共同守護民眾財產，也呼籲鄉親若遇有類似要求匯款、轉帳及儲值點數的情況，務必謹慎小心查證，隨時可向轄區警察機關洽詢，或撥打165、110專線，避免受騙上當。