歐洲和英國天然氣價格在周三飆高，基準荷蘭天然氣價格衝到歷史新高。部分國家認為歐洲對俄羅斯的制裁可能會朝向天然氣運送，此外部分俄羅斯液化天然氣的貨運也開始改變路線。

英國在本周一下令，禁止與俄羅斯相關的船隻停靠英國港口；歐盟部分官員也表示，歐盟正在考慮禁止俄羅斯船隻。

歐洲議會周二提出呼籲，歐盟應該關閉港口，禁止俄羅斯船隻往返歐盟和俄羅斯之間。儘管歐洲議會的呼籲不具約束力，但貿易商說，此已經指明了對俄羅斯的收緊措施可能的方向。

俄羅斯目前供應歐洲約4成的天然氣，但是並非所有國家都從俄羅斯獲得天然氣；而像德國這樣大量依賴俄羅斯的國家，就必須尋找替代來源，例如挪威。

周三TTF中心的基準荷蘭天然氣合約價格創下每噸185歐元的盤中新高，略高於去年12月創下的194.95歐元的歷史新高。去年當時為俄羅斯開始將Yamal管線的天然氣逆回輸。

英國的價格為每克卡(therm)單位天然氣來到3.84英鎊，為史上次高價；此前報導指出，俄羅斯液化天然氣的貨運船，已經開始避開和駛離英國港口。

儘管烏克蘭正在進行戰爭，但俄羅斯透過各條管線向歐洲輸送天然氣，至今基本上沒有改變。就連俄羅斯通過穿越烏克蘭的管道輸送的天然氣也保持強勁。

但交易員和分析師表示，隨著戰爭和制裁升級，這種局面可能改變的可能性也在加大，這正導致價格的大幅上漲。

Cornwall Insight的資深顧問Craig Lowrey說，由於俄羅斯可能祭出的供應中斷在整個歐洲能源市場引起緊張，在可預見的未來，能源價格很可能持續波動。