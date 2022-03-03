消息面：

8.周三美元變動不大。俄烏戰事帶動國際油價、鋁和小麥等大宗商品價格大漲，相關國家貨幣走高。周三紐約尾盤加元、澳元和紐西蘭元兌美元匯率分別上漲0.8%、0.66%和0.4%。俄烏爆發戰爭，歐洲首當其衝，歐元兌美元仍處於周二創下的21個月低點附近。加拿大央行升息25個基點，加元上漲。

9.周三在莫斯科市場，俄羅斯盧布兌美元一度貶至110兌一美元，再創歷史新低，之後跌幅收斂，尾盤跌4.5%，報106.02兌一美元。受俄烏戰事與相關制裁影響，今年初以來，盧布兌美元匯率已經下跌30%。周三盧布兌歐元跌2.5%，報115.40兌一歐元。不過，盧布在境外市場反彈走高，在EBS電子交易系統中，盧布收漲6%，報100兌一美元；在其他市場則上漲7.6%，報97.6兌一美元。與2月中上旬相比，盧布仍已貶值逾20%。俄羅斯股市周三仍然休市。

10.俄羅斯遭國際制裁將導致全球原油供應受阻的預期持續升高，周三布蘭特期油市收漲7.96美元或7.58%，為每桶112.93美元，創下2014年6月來收盤新高，盤後更一度漲破115美元大關。周三紐約期油收漲7.19美元或6.95%，為每桶110.6美元，創下2011年5月來新高，盤中最高站上112.51美元。此外，白宮表示，美方不排除禁止俄羅斯原油進口。

11.高盛表示，雖然美日等國際能源總署（IEA）成員國同意釋出6000萬桶戰略儲油，但這不足以彌補俄羅斯供油減少的缺口，難以遏阻油價上揚，市場需要一段時間才能重新達成供需平衡。此前高盛已經將1個月的布蘭特期油價格預測從每桶95美元上修為115美元。

12.俄羅斯與烏克蘭即將召開第二輪和談，市場避險情緒消退，周三紐約期金收跌1.1%，為每盎司1922.3美元。美股大漲，以及美國10年期債息強勁反彈，亦給金價帶來打壓。在供應受阻預期帶動下，鈀價再漲3.5%，報每盎司2670.89美元。其他貴金屬方面，銀價跌0.9%，報每盎司25.14美元。鉑金漲1.7%，為每盎司1070.74美元。

13.周三美國10年期公債殖利率強勁反彈，尾盤漲16.6個基點，報1.891%。由於資金湧進避險資產，周二美國10年期債息一度跌至1.683%，創下5周新低。