韓國電子商務龍頭Coupang於3日表示，由於事業版圖擴張，加上新冠疫情來搗亂，營運成本跟著大增，2021年營收與虧損雙雙都重寫歷史新高紀錄。

赴美掛牌的這家韓國最大電商指出，2021年合併營收年增54%至184億美元，是自2010年成立以來最多的1年。同時，Coupang的營業虧損也增至14.9億美元，打破2018年的最差紀錄。

這家有韓國亞馬遜之稱的電子商務業者，2021年淨損為15億美元，其中包括發生在2021年6月間，利川市(Icheon)配送中心大火的損失2.96億美元。

Coupang表示，2021年虧損大增主因是成本增加所致。另外，新冠疫情下的抗疫成本暴增，也是巨虧原因之一。

上季，Coupang營收大增34%達51億美元，創單季歷史新高。不過，營業虧損也多了近3倍，達3.96億美元，2020年同期只有1.31億美元。同時，淨虧也來到4.05億美元。

Coupang會在全球聲名大噪，是因為2021年3月赴美上市時，曾創繼2014年阿里巴巴以來，美國最大的海外公司IPO(股票初次公開發行)紀錄。另外，擁有大量持股的日本軟體銀行，1年前也因為Coupang上市，旗下願景基金營收一度也上看2.6兆日圓。