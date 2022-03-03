設備廠萬潤(6187)受惠半導體廠積極擴產，2021年營收、獲利齊創新高，每股盈餘（EPS）6.64元，董事會決議擬配息4.5元。由於部分設備遞延認列挹注，法人看好萬潤2022年首季營收有望回升，全年營運可望穩步向上、再創新高。

萬潤股價於牛年封關日下探115元，虎年開紅盤以來一路震盪走升，今（3）日開高後一度放量飆升7.93％至156.5元，創去年8月初以來7個月高點。隨後雖因短線已大漲逾36％，調節賣壓出籠而有所震盪，截至10點40分仍維持近4％漲勢。

萬潤受惠於半導體廠積極擴產，帶動設備出貨暢旺，2021年合併營收創26.04億元新高、年增達72.89％，毛利率46.74％、營益率24.41％亦雙創次高。配合業外同步轉虧為盈挹注，使稅後淨利亦創5.41億元新高、年增達1.19倍，每股盈餘6.64元亦為上櫃以來新高。

萬潤董事會日前通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利4.5元，金額亦創歷年新高，盈餘配發率約67.77％。以昨（2）日收盤價145元計算，現金殖利率約3.1％。公司將於6月9日召開股東常會。

由於部分設備營收遞延認列，萬潤2022年1月自結合併營收1.57億元，較去年12月1.19億元成長達31.95％，但較去年同期1.43億元減少5.15％，主因去年基期較高。在遞延認列效益挹注下，法人看好萬潤首季營收將較去年第四季回升。

展望今年，由於晶圓代工廠、IDM廠及封測廠均提高先進封裝相關資本支出，對相關封裝設備需求維持高檔，加上美系手機客戶訂單回升，均可望對萬潤今年營運增添動能。法人看好萬潤今年營運可望穩步向上，有望優於去年、再創新高。