北京師範大學中國教育與社會發展研究院2日發佈《全國「雙減」成效調查報告》，有83.5％的受訪學生未參加校外學科培訓、63.3％的受訪學生未參加非學科類培訓。而在參加校外學科培訓的受訪學生中，31.5％的學生家長認為孩子參加學科類培訓班的數量減少，同時「雙減」政策受到普遍贊同，校長、教師、家長和學生表示贊同政策的比例分別是96.8％、92.8％、90.5％和96％。

根據中新網引述該《報告》顯示，88％以上的受訪教師自覺嚴格控制書面作業總量，75.3％的受訪學生感受到作業量比上學期減少，83.4％受訪學生基本能在學校完成書面作業或完成大部分書面作業。

在課後服務方面，《報告》顯示89％的受訪學生對課後服務滿意；88.4％的受訪家長對課後服務滿意。85.8％的受訪學生參與了課後服務，超過74％的受訪學生每週參加5天課後服務。學校課後服務平均每天120分鐘。學校課後服務內容豐富，超過91％的受訪學校提供作業輔導和各類興趣課程。

但《報告》顯示「雙減」進一步落地仍面臨挑戰，例如74.3％的受訪教師表示，作業設計要求更高了；47.2％的受訪教師每週純工作時間超過40小時，60.3％的受訪教師認為課後服務後工作量加大，70.9％的受訪教師呼籲減輕非教學負擔。