全台大跳電 台鐵新營=枋寮站間電車停駛 11:102022/03/03 中時 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台大跳電，台鐵上午11點表示，因受台電跳電事故影響，新營=枋寮站間電車線無電，受影響各級列車正在統計中。 台鐵表示，今日上午9點18分新營=枋寮站間受台電跳電影響，電車線均無電，電力列車無法行駛。目前影響各級列車正在統計中。 台鐵局已成立一級應變小組，並啟動新營=枋寮站間公路接駁機制。台鐵病請各車站加強播音疏導旅客，請趕時間旅客改搭其他交通工具。 全台大停電 桃園9區逾19萬戶受影響 全台大跳電 高鐵3列車受影響 #台鐵 #新營 #枋寮站 #大跳電 #影響 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵「鳴日廚房」將啟航 美食＋鐵道打造疫後行銷新亮點 11:062022/03/02 生活 美提升香港旅遊警示！籲民眾勿赴港稱：嚴重影響旅遊及公共服務 17:222022/03/02 兩岸 才回暖空品又拉紅色警示 彰化霧濛濛中火降載 12:502022/03/02 生活 台鐵號誌搞烏龍 速限被提高10公里 局長：已修正、無安全問題 12:072022/03/02 生活 政院明擬通過台鐵公司化草案 送立法院審議 19:002022/03/02 政治 竹科跳電有驚無險 台積、聯電、力積電恢復生產 12:552022/03/02 財經 禁飛俄領空 華航長榮不受影響 04:102022/03/02 話題觀察 台電出狀況 僅南科高雄園區受影響 10:552022/03/03 財經 《金融》施羅德看俄烏戰事 歸納四影響 09:432022/03/02 財經 全台大停電 新竹區11所變電所受影響 10萬餘戶停電 10:492022/03/03 生活 移動的五星餐廳 台鐵鳴日廚房30日啟航 04:102022/03/03 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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