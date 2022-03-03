全台大跳電，台鐵上午11點表示，因受台電跳電事故影響，新營=枋寮站間電車線無電，受影響各級列車正在統計中。

台鐵表示，今日上午9點18分新營=枋寮站間受台電跳電影響，電車線均無電，電力列車無法行駛。目前影響各級列車正在統計中。

台鐵局已成立一級應變小組，並啟動新營=枋寮站間公路接駁機制。台鐵病請各車站加強播音疏導旅客，請趕時間旅客改搭其他交通工具。