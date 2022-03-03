政策頻頻打房，2月來客量偏低，但出門看房的客戶，成交比卻不錯，竟然意外替房地產業者篩掉「無效客」！今（3）日最新公布的住展房市風向球，已連續亮出第7顆綠燈。

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，今天出爐。2022年2 月分數為44.6分，較1 月減少0.7分，分數連續三個月下跌，但對應燈號則維持綠燈，已經「連7 綠」。

住展雜誌研發長何世昌表示，2 月住展風向球分數下滑，主因在於供給量縮減，原因則與季節性因素有關；隨著原物料價格高漲推升通膨疑慮，以及選舉建設題材開始發酵，預期接下來房市風向球將可往上墊高。

今年2 月預售屋推案量約5 百億元，單一案量逾15億元以上的指標案為台北市-中山「中山．吉美」、大安「華固大安學府」、萬華「萬錦」、新北市-新店「名毅吾山-樂山區」、新莊「寰宇一號」和「百邑富都匯」、泰山「新潤A5Ⅱ-新捷境」、桃園市-平鎮「站前馥樂」、大園「桃大玥」、蘆竹「青淞」、新竹市-北區「昌昕森林首席」、新竹縣-竹東「富廣和合」等案。

由於2 月適逢年節，完工釋出的新成屋建案較少，總計不到2 百戶，單一案量逾15億元以上的指標案掛蛋。

2月份北台灣待售住宅建案數與1 月相去不遠，仍是1 千個出頭。

在議價率方面，變化也不大，略增約0.1％接近12.1％。

代表市況的來客與成交組數方面，2月住展風向球追蹤的指標建案，平均來人組數約為28.5組／周，中止連續三個月下滑。

2月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約2.7組／周，比1 月（2.9組／周）減少約0.3組／周。

何世昌分析，在升息預期、政府頻頻打房壓力之下，不少潛在購屋族轉為觀望，因此目前新建案來客量偏低，但願意出門看屋的人，出手意願卻很高，即使是新來客，成交比也不錯，成交量與來客量走勢，呈現脫勾發展，「打房竟意外替業者篩掉無效客」。

何世昌表示，今年適逢選舉年，打房措施將會因此加重，但建設支票卻頻頻開出；預料建設支票會不斷開出，個別受惠的區域房市買氣表現突出。不過，業者定價策略應儘量從「有夢最美」，轉為「逐夢踏實」，以免快速飆高的價格，嚇跑買氣，影響到銷售成績。